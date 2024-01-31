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Оргкомитет продлил заявочную кампанию фестиваля «Алтын каләм – Золотое перо»
В Татарстане продлена заявочная кампания республиканского фестиваля юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо». В связи с большим количеством желающих принять в нем участие оргкомитет продлил прием заявок до 7 февраля.
Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет, занимающиеся деятельностью в сфере медиа и постоянно проживающие в Республике Татарстан.
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/37JQdo и направить портфолио на электронную почту проекта zolotoepero2024@yandex.ru с указанием темы письма «Фамилия Имя_направление». Детали и механизм подачи заявки также подробно описан в группе во «ВКонтакте» фестиваля.
XXVIII Республиканский фестиваль юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо» запустился 29 декабря прошлого года. Конкурсные этапы пройдут в онлайн- и офлайн-форматах. Планируется проведение нескольких очных выездов, лучшие участники пройдут на итоговый фестиваль.
Конкурсные номинации включают как индивидуальные, так и коллективные номинации. В рамках личного участия в конкурсе предполагается восемь направлений: печатная журналистика на русском языке; печатная журналистика на татарском языке; подкасты и радио (на русском и татарском языках); фотожурналистика; телевидение и видеоблогинг (на русском и татарском языках); дизайн и верстка; SMM; реклама и связи с общественностью. Участниками коллективных номинаций могут стать медиацентры вузов и ссузов Татарстана.
Обладателей гран-при фестиваля ожидает обучение в вузе по направлению медиа. В индивидуальных номинациях выберут лауреатов I, II и III степени по направлениям. Победители также будут определены в номинации «Открытие года» и других. Лучшие медиацентры среди вузов и ссузов получат сертификат на сумму один миллион рублей для развития медиацентра учебного заведения.
Фестиваль проводится Министерством по делам молодежи РТ, Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», молодежным журналом «Идель» при поддержке Союза журналистов РТ, Министерства образования и науки РТ, образовательных организаций высшего образования РТ, телерадиокомпании «Новый век».
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