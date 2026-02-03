Оргкомитет ОИ-26 признался в серьезных финансовых трудностях в преддверии турнира

Фото: olympics.com

Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр‑2026 Андреа Варнье заявил, что их финансовая ситуация значительно подорвана в результате дополнительных расходов и подготовки к предстоящим соревнованиям. Об этом он сообщил во время выступления на сессии МОК в Милане.

«Финансовая ситуация в оргкомитете была чрезвычайно сложной в последние годы. И после Игр потребуется приложить усилия, чтобы положение стало стабильным. Мы должны честно признать, что проведение Игр обойдется дороже, чем предполагалось в соответствии с первоначальным бюджетом», – отметил Варнье в ходе сессии МОК.

Зимние Олимпийские игры‑2026 пройдут в двух городах Италии, в Милане и в Кортине‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В Олимпиаде примут участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе по семи видам спорта.