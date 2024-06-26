Оргкомитет объяснил ситуацию с якобы победившим без участия в Играх БРИКС литовцем

Литовский спортсмен Андрюс Мажейка не смог выступить на Спортивных играх стран БРИКС из-за травмы, полученной на тренировке, однако находился в Казани и планировал соревноваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет игр.

Ранее в СМИ появились новости о том, что литовский борец выиграл схватку на Играх БРИКС — говорилось, что спортсмен не приехал в Россию и уже несколько лет не соревнуется.

«Литовский спортсмен Андрюс Мажейка не смог выступить на соревнованиях Игр БРИКС по борьбе корэш в весовой категории до 85 кг из-за травмы, полученной на тренировке в Казани», — рассказали в оргкомитете, пояснив, что незадолго до первого поединка борец «усугубил повреждение и был вынужден сняться с турнира».

Кроме того, оргкомитет процитировал самого спортсмена: «Я не смог побороться на Играх БРИКС в турнире по корэш, потому что у меня обострилась травма во время тренировок».

Спортивные игры стран БРИКС прошли с 12 по 23 июня. Программа включала 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран. 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.