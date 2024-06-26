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Оргкомитет объяснил ситуацию с якобы победившим без участия в Играх БРИКС литовцем
Литовский спортсмен Андрюс Мажейка не смог выступить на Спортивных играх стран БРИКС из-за травмы, полученной на тренировке, однако находился в Казани и планировал соревноваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет игр.
Ранее в СМИ появились новости о том, что литовский борец выиграл схватку на Играх БРИКС — говорилось, что спортсмен не приехал в Россию и уже несколько лет не соревнуется.
«Литовский спортсмен Андрюс Мажейка не смог выступить на соревнованиях Игр БРИКС по борьбе корэш в весовой категории до 85 кг из-за травмы, полученной на тренировке в Казани», — рассказали в оргкомитете, пояснив, что незадолго до первого поединка борец «усугубил повреждение и был вынужден сняться с турнира».
Кроме того, оргкомитет процитировал самого спортсмена: «Я не смог побороться на Играх БРИКС в турнире по корэш, потому что у меня обострилась травма во время тренировок».
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