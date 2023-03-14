Оргкомитет Kazan Digital Week-2023 возглавил Максут Шадаев

Максут Шадаев

Фото: prav.tatarstan.ru

Образован организационный комитет по подготовке и проведению Kazan Digital Week-2023, который состоится в столице РТ с 20 по 23 сентября. Возглавит его глава Минцифры России Максут Шадаев, говорится в распоряжении Правительства РТ.

По документу оргкомитет займется разработкой и утверждением плана мероприятий в рамках форума, организацией положений для взаимодействия различных органов и ведомств.

Сопредседателями Шадаева станут замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, а также Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Кроме того, в его состав вошли вице-премьеры РТ Роман Шайхутдинов, Шамиль Гафаров, глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, которые станут заместителями сопредседателя оргкомитета.

Членами комитета также станут руководители цифровых компаний, вузов, руководители татарстанских министерств и ведомств, представители банков, СМИ и других организаций республики.