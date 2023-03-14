Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Оргкомитет Kazan Digital Week-2023 возглавил Максут Шадаев
Образован организационный комитет по подготовке и проведению Kazan Digital Week-2023, который состоится в столице РТ с 20 по 23 сентября. Возглавит его глава Минцифры России Максут Шадаев, говорится в распоряжении Правительства РТ.
По документу оргкомитет займется разработкой и утверждением плана мероприятий в рамках форума, организацией положений для взаимодействия различных органов и ведомств.
Сопредседателями Шадаева станут замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, а также Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Кроме того, в его состав вошли вице-премьеры РТ Роман Шайхутдинов, Шамиль Гафаров, глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, которые станут заместителями сопредседателя оргкомитета.
Членами комитета также станут руководители цифровых компаний, вузов, руководители татарстанских министерств и ведомств, представители банков, СМИ и других организаций республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»