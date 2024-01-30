Организаторы «Туым жондозы»: Ансамбли-лауреаты видят прирост в своих рядах

Фестиваль «Туым жондозы» способствует популяризации кряшенской культуры. Так, после победы ансамбли зачастую отмечают приток желающих присоединиться к ним. Об этом рассказали организаторы республиканского конкурса молодых исполнителей кряшенской песни «Туым жондозы» («Рождественская звезда») на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Есть такая тенденция: если ансамбль получает Гран-при, то он привлекает к себе новых участников. Видим даже прирост в два-три раза. Например, ансамбль „Тэнкәләр“ из Мамадышского района получил Гран-при, теперь в него ходят не только дети-кряшены, но и дети из соседних татарских деревень. Ансамбль „Питрау“ из Тукаевского района начинался с 7-10 детей, сейчас там гораздо больше участников», — рассказала заведующая отделом культурного центра имени Якова Емельянова, заместитель председателя оргкомитета конкурса Ирина Муллина.

В этом году фестиваль «Туым жондозы» проходит в 13-й раз. Событие соберет более двух десятков ансамблей и солистов из районов Татарстана, а также Челябинской области и Башкортостана. Конкурс проходит в трех возрастных категориях: дети, подростки и молодежь. Лучших исполнителей отберут в семи номинациях. Предусмотрены Гран-при: для солистов — в размере 30 тысяч рублей, для ансамбля-победителя — 50 тысяч рублей.

Как рассказала Ирина Муллина, организаторы уделяют внимание и сценическим костюмам участников. «В первые годы у нас дети стеснялись надевать костюмы, которые для них достали из сундуков бабушек. Также мы могли видеть, что не соблюдается обычай, например девочки могли выйти в головном уборе замужней кряшенки. Сейчас уже традиции учитываются», — отметила она.

По мнению фольклориста и основателя конкурса Геннадия Макарова, за эти годы фестиваль обрел свое место среди этнических событий Татарстана. «В годы появления конкурса было довольно сложно, потому что не совсем понимают этническое искусство, привозили эстрадные песни. Постепенно внимание перенесли к мотивам, сохранившимся в деревнях, районах, костюмам, которые в сундуках хранили бабушки. Мы стали выделять такие номера, и люди поняли. Фестиваль дал стимул многим талантливым молодым артистам поступить в музыкальные учебные заведения. Авторитет фестиваля очень высокий», — поделился Геннадий Макаров.

Художественный руководитель ансамбля «Берменчек», режиссер фестиваля Эльмира Кашапова рассказала, что на гала-концерте выступят и победители прошлых лет, лауреаты I степени. Можно будет услышать записанные в деревнях игровые песни, частушки.

Руководитель молодежного крыла республиканской кряшенской организации «Бэрэкэт» Алексей Дмитриев отметил, что ежегодно к фестивалю привлекаются волонтеры. Помогают и девушки — обладательницы титула «Кряшенская красавица».

Гала-концерт фестиваля молодых исполнителей кряшенской песни «Туым жондозы» состоится 3 февраля в культурном центре «Сайдаш» в Казани. Начало запланировано на 15.00.

Гелюза Ибрагимова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»