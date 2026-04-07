Организаторы РВФ ожидают договоренностей об 1 млрд рублей инвестиций в участников

Организаторы Российского венчурного форума (РВФ) ожидают договоренностей об 1 млрд рублей инвестиций в стартапы участников. Об этом сказал директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ (ИВФ РТ) Дамир Галиев, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Есть термин «soft commitment». Если в лоб переводить, это такое «мягкое обязательство». В прошлом году таких обязательств по итогам форума после всех публикаций, сессий, отборов было собрано на 900 млн рублей. Как правило, они исполняются с разной конверсией. Может быть треть, может быть половина, измеряется в течение года. В этом году планируем собрать больше 1 млрд рублей», – пояснил Галиев.

20-й Российский венчурный форум пройдет с 8 по 10 апреля в Казани и Иннополисе. Его участниками станут стартапы, венчурные фонды инвесторы и представители властей.