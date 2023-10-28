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Организаторы премии WHERETOEAT TATARSTAN назвали топ-10 ресторанов республики
В Казани прошла V церемония вручения наград ресторанной премии WHERETOEAT TATARSTAN, в результате которой были определены лучшие рестораны республики, а также сомелье, шеф-повар и бар.
«Первую строчку рейтинга лучших ресторанов Татарстана впервые за пять лет проведения WHERETOEAT Tatarstan занял ресторан „Марусовка“ (Казань)», — отмечается в сообщении организаторов.
В рейтинг вошли такие казанские заведения, как «Приют холостяка», «Артель», Gina, Branch, «Чирэм», «Пир», Zuka, «Вартазия» и Cheeseria. Лучшим сомелье РТ стал уже в третий раз Иван Егоров («Марусовка»), шеф-поваром года – Артём Лаптев, возглавляющий кухню ресторанов Anna, Gina, L’Elephant, Lulua, «Чирэм».
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