Организаторы премии «Глаголица» намерены провести мультиязычный детский съезд

Независимая литературная премия «Глаголица» в будущем выйдет на мировой уровень. Конкурс будет завершаться мультиязычным съездом детей из разных стран. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» создатель независимой литературной премии «Глаголица» и благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова.

«В будущем в наших планах вывести „Глаголицу“ на мировой уровень. Проект будет объединять не только русскоязычных и татароязычных детей. Это будет мультиязычный съезд детей из разных стран, которые будут получать премию „Глаголица“ в своих государствах и презентовать проекты на одной платформе. Этих детей будет объединять их возраст и любовь к литературе», — пояснила инициатор премии.

Независимая литературная премия «Глаголица» — международный проект для молодых писателей, поэтов и переводчиков в возрасте от десяти до 17 лет со всего мира. Участие в конкурсе бесплатное, организационные взносы отсутствуют. Премия «Глаголица» — двуязычный проект, работы принимаются на русском и татарском языках.

В этом году на конкурс поступило около 1400 работ от ребят из 19 стран мира. Большинство конкурсантов представляют различные города России. По числу участников лидирует Москва, на втором месте находится Казань, а на третьем — Санкт-Петербург. В общей сложности 120 авторов получили бесплатные путевки в столицу Татарстана на литературную смену, которая проходит здесь с 22 по 26 ноября.