Организаторы ОИ-26 заменят покрытие пьедестала почета из-за проблем с коньками фигуристов

Фото: fsrussia.ru

В оргкомитете зимних Олимпийских игр-2026 года в Италии заявили, что заменят покрытие пьедестала почета. Дело в том, что у команды американских фигуристов, вышедших на церемонию награждения, испортились лезвия коньков. Об этом стало известно от издания USA Today.

– Нас проинформировали об этом. Мы знаем, что на поверхности подиума какие‑то частицы. Мы немедленно предприняли меры. Мы заменяем покрытие пьедестала, – сказал во время брифинга представитель организации Лука Казасса. Позднее команда Японии также подала официальную жалобу на покрытие подиума.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде‑2026 проходят с 6 по 19 февраля. В мужском и женском одиночном катании выступят в том числе двое российских спортсменов в нейтральном статусе – Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Зимние Олимпийские игры проходят в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.