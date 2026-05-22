Организаторы НУРа представили основные события и активности во время шестого фестиваля

Фото: Михаил Захаров / "Татар-информ"

Организаторы фестиваля медиаискусства НУР объявили ключевые активности программы, которая в этом сезоне выйдет на новый уровень за счет масштабного расширения музыкального формата и открытия центрального мейн спота.

В частности, музыкальный блок фестиваля при поддержке Т2 впервые в его истории продлится два дня — 29 и 30 мая. Кураторы приняли решение увеличить хронометраж из-за большого интереса аудитории, что позволило кратно расширить лайн-ап до 24 артистов и задействовать две параллельные сцены с разным характером звучания. На данный момент в программе заявлены Police in Paris, Bad Zu (live), Rambal Cochet (live), Alfij, Ivan Logos, Flüchtlink (live) и Novikov, а полный список исполнителей станет известен в середине мая. Сама музыкальная программа переносится на новую локацию — в бар «Соль» на «барной» улице Казани, Профсоюзной.

Параллельно с 29 по 31 мая на территории экстрим-парка «УРАМ» развернется мейн спот – основная локация, объединяющая инсталляции, лекторий, выставку видеоарта, маркет и городские активности. При входе в крытый парк заработает информационный центр, где посетители смогут активировать билеты, получить карту событий и приобрести коллекцию нового мерча НУРа. Центральной частью этой локации станут три масштабных арт-объекта от российских и зарубежных авторов. На улице расположится инсталляция IN(FORMA) высотой с 5-этажный дом — совместный куб из строительных лесов от студии formate, художника Blagodetelev, символизирующий структуру медиапространства. В эйр-зоне парка по билетам на фестиваль можно будет увидеть кинетическую работу CYCLES N2 испанского паблик-арт художника SpY, где 15 световых колец создают меняющиеся визуальные паттерны. Третьим объектом станет аудиовизуальная инсталляция THE DOT от коллектива ТУНДРА в бетонном боуле, трансформирующая восприятие пространства с помощью подвешенной многогранной сферы.

Дневную часть программы мейн спота займет бесплатный лекторий, посвященный медиаискусству на стыке технологий, науки, театра и цифровой культуры, где выступят режиссер Дмитрий Волкострелов, художники Dasha Plesen и Nidgus, робохореограф Дмитрий Масаидов и представители студии THE SWAY. Для посещения лекций необходима отдельная регистрация на сайте.

По вечерам, с 17:00 до 22:00, в лектории будет проходить бесплатная выставка видеоарта «Несладкая пилюля от интеллектуальной дремоты» под кураторством «Горизонт Филмс». На улице гостей ждет параллельная программа: интерактивная зона авиакомпании Smartavia с розыгрышем билетов, поп-апы известных гастропроектов, а также фестивальный забег 29 мая с финишем у Спасской башни Казанского кремля.

Возле крытого парка откроется книжная зона магазина «Смена», пространства для игры в шахматы от Yaratam Chess и настольный теннис, а арт-резиденция «Реактор» и сообщество «УРАМ» проведут серию бесплатных открытых мастер-классов по линогравюре, тафтингу, глитч-шитью, мозаике и тэггингу.

Свою музыкальную сцену с хип-хоп и хаус-сетами локальных артистов, лекциями и мастер-классами по диджеингу представит Scratch DJ School. Все уличные зоны и активности мейн спота, за исключением двух инсталляций, бесплатны для свободного посещения.

Международный фестиваль НУР пройдет в Казани в шестой раз, с 28 по 31 мая.