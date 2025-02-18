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Культура 18 февраля 2025 19:34

Организаторы НУРа представили новое ночное мероприятие, вынесенное за рамки фестиваля

Организаторы НУРа представили новое ночное мероприятие, вынесенное за рамки фестиваля

Международный фестиваль медиаискусства представил музыкальное мероприятие, вынесенное за рамки основного ивента.

За два месяца до пятого фестиваля «НУР» пройдет ночная программа под названием «ТОН».
Впервые она устраивалась в рамках третьего фестиваля, осенью 2023 года. Тогда студия Farmate организовала мероприятие в одном из помещений «Ак Барс Арены» и под стилобатом южной трибуны стадиона.

Позже, во время четвертого фестиваля, ТОН был организован на территории бывшего магазина товаров для дома и сада OBI в казанской «Меге», а в сентябре впервые прошел как отдельное событие на территории загородного теннисного клуба «Чингисхан».

На этот раз организаторы представили пока только список артистов, которые выступят на третьем ТОНе. Место проведения ночной программы будет объявлено позже. Вот список артистов:

Nikita Zabelin / Москва

Yung Acid / Москва

DEEJAY MAQUEEN / Санкт-Петербург

Mostapace (live) / Альметьевск

Enfant / Москва

Glory / Казань

Qosh (live) / Казань

Фото: прес-служба фестиваля НУР

В 2025 году сам фестиваль пройдет 22-25 мая.

Информацию о билетах можно найти в социальных сетях фестиваля медиаискусства «НУР».

#фестиваль НУР #современное искусство
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