Организаторы «Новой волны» в Казани призвали остерегаться мошенников при покупке билетов

Началась продажа билетов на международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2025», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа. Организаторы рекомендуют приобретать билеты только на официальных страницах icetickets.ru и kassir.ru, чтобы избежать мошенничества.

С программой конкурса также можно ознакомиться на билетных сайтах:

• 21 августа – Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2025»;

• 22 августа – Первый конкурсный день и Творческий вечер Ларисы Долиной с участием звезд;

• 23 августа – Второй конкурсный день и День премьер;

• 24 августа – Третий конкурсный день и концерт-трибьют группы «Иванушки International»;

• 25 августа – Гала-концерт звезд с ретро-хитами;

• 26 августа – Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2025».

Среди гостей – Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, Дима Билан, Лев Лещенко, Алсу, IOWA, Лариса Долина, Александр Панайотов, Сосо Павлиашвили, Александр Иванов, Akmal (Акмаль), Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Игорь Николаев, Олег Газманов, BEARWOLF, Клава Кока, Леша Свик, JONY, гр. Artik & Asti, «Иванушки International», «Дискотека Авария» и многие другие.