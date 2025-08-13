Организаторы «Новой волны» объяснили, при каком условии конкурс останется в Казани

Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» останется в Казани, если соответствующее решение примет руководство Татарстана и его столицы. Об этом журналистам рассказала PR-директор компании «АРС» и мероприятия Яна Кшановская.

«Это решение может принять, безусловно, только руководство Татарстана, Казани. Хотели бы мы? Нам очень нравится в Казани. Мы будем очень рады, если поступит такое предложение», – отметила она.

Кшановская также рассказала и о том, почему конкурс в этом году переехал из Сочи в Казань.

«Казань нас пригласила. Город известен своим радушием, своей историей, красотой, людьми, теплом. И поэтому, когда поступило такое предложение, сомнений не могло быть», — подчеркнула Кшановская.

Она также отметила, что «Новая волна» — это очередная возможность показать всему миру Казань «со всех сторон».

Торжественное открытие фестиваля состоится 21 августа, а гала-концерт и церемония закрытия – 25 и 26 августа соответственно.

Ранее, с 2002 по 2014 год, фестиваль проходил в Юрмале (Латвия), а с 2015 года – в России, сначала в Краснодарском крае. Мероприятие состоится в зале New Wave Hall, построенном специально для этого конкурса. В финале нынешнего года выступят 13 участников из шести стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и России. Вечером 8 августа фирменный автобус «Новой волны» доставил конкурсантов из Москвы в Казань.

Накануне, 12 августа, они стали соавторами барельефа, который после завершения конкурса установят на одной из улиц Казани. В жюри международного конкурса «Новая волна» будут сидеть знаменитые российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Анна Asti.

Композитор, народный артист России, продюсер фестиваля Игорь Крутой объяснил выбор Казани в качестве площадки для проведения фестиваля тем, что в Татарстане абсолютно особенным образом относятся к крупным мероприятиям и музыкальной индустрии. Он подчеркнул, что здесь окажется подчеркнута водная тема. Из-за близости рек, Казанки, Волги и Камы, название фестиваля «Новая волна» подтверждает свой смысл.