Организаторы ночной гонки в Италии подтвердили ошибку с фамилией Большунова

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Организаторы ночной гонки Moonlight Classic в Италии, подтвердили, что в заявке действительно была допущена ошибка под фамилией Александра Большунова.

«Просим прощения, здесь была допущена ошибка», – ответили организаторы «Чемпионату».

Ранее в стартовом листе в графе страны было указано, что Большунов примет участие в данной гонке под флагом Казахстана. Эту информацию также опровергли и в пресс-службе Федерации лыжных гонок Республики Татарстан, которую представляет спортсмен на российских соревнованиях.

Также накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Александра Большунова об отказе в нейтральном статусе для участия в Олимпиаде-2026.

Ночная гонка Moonlight Classic стартует на севере Италии, в регионе Трентино-Альто-Адидже, 30 января. Начало – в 22:00 мск.

Зимние Олимпийские игры пройдут в двух городах Италии, в Милане и Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.