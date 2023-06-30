Организаторы нашумевшего фестиваля НУР устроят уикенд медиаарта в Казанском Кремле

Фото: © «Татар-информ»

1 и 2 июля организаторы нашумевшего фестиваля медиаискусства НУР проведут в Казани уикенд медиаарта. В программе запланированы четыре бесплатных события, созданных преподавателями и студентами магистратуры «Искусства и наука» Университета ИТМО.

На территории Кремля пройдут три ивента: в импровизированном лектории детей научат озвучивать предметы с помощью электрического тока, здесь же пройдет лекция об информационном искусстве. Также на Консисторской башне Присутственных мест будет расположен аудиовизуальный перформанс. Здесь организаторы представят серию перформансов с генеративной графикой, нейросетевым синтезом и 3D-мэппингом. Посетители смогут создавать «контент» самостоятельно.

Фото: пресс-служба НУР

А в Горкинско-Ометьевском лесу организаторы покажут перформанс «Чувство леса». Этот проект посвящен вопросам биоразнообразия и реализован совместно с биологом Александром Каганским. Инсталляция будет состоять из опавших листьев, на которых были напечатаны высказывания о природе и лесе. Акустическим сопровождением станут полевые записи, на которых слышны пение птиц, шелест травы, скрип деревьев и жужжание насекомых.

«Задача нашего шоукейса — соединить локальный контекст с его богатым наследием и деятельность нашего центра, которая лежит на пересечении научных и художественных методов, — комментирует для «Татар-информа» куратор публичных программ Центра Art & Science Университета ИТМО Ася Каплан. — Оба перформанса обращаются к важной для нас теме отношений природного и технического, дикого и культурного. Например, перформанс Semi-organic примечателен своей локацией: впервые для перформанса будет задействована Консисторская башня — получается очень символичное высказывание об оппозициях и связи прошлого и будущего. Перформанс Сергея Костырко „Чувство леса“ посвящен вопросу биоразнообразия и сводит звуковые среды разных мест в единую аудиальную среду в Горкинско-Ометьевском лесу».

Напомним, международный фестиваль медиаискусства прошел в Казани в сентябре 2021 и в 2022 году. Тогда инсталляции были представлены на 13 локациях столицы Татарстана, участие в создании произведений современного искусства приняли 152 человека из разных уголков планеты.

Так, например, в казанском цирке была представлена инсталляция в виде эмбриона, зависшего над центральной площадкой, а подземные катакомбы под улицей Баумана открыли впервые почти за полтора десятка лет, чтобы продемонстрировать одну из работ.

В нынешнем году НУР вновь пройдет в Казани в сентябре.