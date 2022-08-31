Организаторы LIGA FORUM в Билярске призвали молодежь подаваться на гранты

В Билярском музее-заповеднике завершился Студенческий образовательный форум LIGA FORUM, объединивший 1200 студентов высших и средних специальных учебных заведений из 58 регионов страны.

Форум проходил с 15 по 31 августа. В его рамках десять общественников оказались удостоены ведомственных наград Минмолодежи РТ «за вклад в развитие и заслуги в реализации молодежной политики», сообщают организаторы мероприятия.

«Чтобы начать взаимодействовать с ведомствами, вам необходимо заявить о себе: организуйте мероприятия, участвуйте в грантовых конкурсах, заявляете о себе по максимуму, и вас заметят! Мы знаем каждого победителя грантового конкурса и стараемся вести его проект, поддерживать идеи и задумки информационно либо в плане площадок или организации», — обратилась к участникам форума заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Форум включал три смены, каждая из которых была предназначена для определенной аудитории. «Профессионалы» собрали студентов профессиональных образовательных организаций, «Университеты» — студентов вузов, тогда как «Сообщества» — студентов и высших учебных заведений, и ссузов.

Уникальность форума этого года заключалась в том, что он впервые объединил студенческие сообщества всей страны на смене «Сообщества». Основная ее цель — собрать в одном месте самых инициативных и амбициозных представителей студенчества со всей России для генерации новых идей и совместного решения насущных вопросов студенчества, а также разработки эффективных инструментов сотрудничества и поддержки.

«Каждое событие студенчества — это одна маленькая жизнь, одна история. У Лиги студентов и студенчества Республики Татарстан есть главные слова — „сила лиги", которые здесь, на LIGA FORUM, приобретают особую значимость. Именно здесь происходит объединение студенчества со всей России, принимаются решения о развитии студенческой среды и создается новое поколение инициативных и небезразличных людей. Здесь мы рады каждому и готовы открывать таланты каждого студента», — заявил исполнительный директор LIGA FORUM, президент РМОО «Лига студентов РТ» Руфат Киямов.