Организаторы концерта Канье Уэста заявили о начале возврата денег за билеты

Купившим билеты на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста (Йе) уже начался. Об этом заявила владелица концертного агентства Say Agency Анна Субчева, передает РИА Новости.

«Возвраты денег за билеты уже идут», – утверждает предпринимательница.

Выступление Канье 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге 17 августа анонсировал концертный менеджер рэпера. Однако через неделю, 24 августа, «Газпром Арена» сообщила, что не будет проводить концерт Уэста на своей площадке, уточнив, что не является организатором мероприятия, а договора аренды стадиона не существует.

Позднее представители арены уточнили, что организаторы концерта рэпера начали продажу билетов, не обладая полным пакетом необходимых документов. В начале сентября пресс-служба площадки подтвердила, что в ее расписании на октябрь нет концертов каких-либо зарубежных исполнителей, включая Йе.

Позднее, 18 сентября, с сайта тура Канье Уэста пропало упоминание выступления в России. Организатор концерта, агентство Say Agency, признал отмену только 30 сентября и пообещал начать выплаты с 12 октября. Россияне, купившие билеты, надеются вернуть свои деньги через суд (иски оказались поданы, в частности, в Петербурге, Москве и Воронеже).

Была инициирована прокурорская проверка. Сообщалось, что организаторам может грозить до десяти лет тюрьмы за мошенничество. Судебные приставы арестовали средства Say Agency на банковских счетах – правда, всего в размере 115,5 тыс. рублей. Сегодня представитель агентства сообщил, что прокуратура не увидела признаков мошенничества при организации выступления Канье.