Организаторы Казанского марафона пообещали убрать мусор в течение получаса после забега

В течение получаса после окончания Казанского марафона специальные бригады уберут мусор во всех точках питания. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал организатор мероприятия и директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Вопрос с уборкой мусора взят на личный контроль еще в позапрошлом году. В течение получаса после финиша последнего участника проводится операция „Нас тут не было”. Специальные бригады вычистят всё до того состояния, которое было до марафона», — заявил спикер.

При этом, по словам Янгирова, все жалобы на оставшийся после марафона мусор, публиковавшиеся в разные годы, носят провокационный характер. Он заверил журналистов, что организаторы никогда не сталкивались с такими ситуациями.