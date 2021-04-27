Организаторы Казанского марафона объяснили перенос матча «Рубин» — «Динамо»

Провести матч РПЛ в один день вместе с Казанским марафоном было бы невозможно, потому что возросла бы нагрузка на МВД, а также многие городские дороги будут перекрыты, что осложнит доступ к стадиону. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Мы бы мешали друг другу. Невозможно провести матч и марафон в один день. Во-первых, перекрывается город, во-вторых, выпадет огромная нагрузка на МВД», — заявил спикер.

По его словам, ФК «Рубин» вошел в положение и помог с переносом матча с московским «Динамо». Все стороны смогли договориться, и дата матча была изменена.

«Все, кто приедет на Казанский марафон, смогут еще и сходить на футбол, это же классно», — заключил Янгиров.