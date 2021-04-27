Организаторы Казанского марафона-2021: Проведем забег с соблюдением ковидных требований

Организация и проведение Казанского марафона в 2021 году будет учитывать все необходимые требования, связанные с коронавирусными ограничениями. Об этом на брифинге в ИА «Татар-информ» сообщил президент Федерации легкой атлетики РТ Хафиз Салихов.

«Эпидемия пока еще не завершилась, поэтому действуют разнообразные ограничения. Все необходимое в этой части [при организации марафона] согласовано с Роспотребнадзором», — подчеркнул Салихов.

Он добавил, что, по оценкам организаторов, в этом году участниками мероприятия станут порядка 14 тыс. человек. В то же время в доковидный период данный показатель достигал 20 тыс. участников. «Это как раз связано с ограничительными мерами, которые мы соблюдаем», — заключил Хафиз Салихов.