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Организаторы KazanForum-2023 не исключили участия в событии первых лиц страны
Среди участников предстоящего в мае международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» ожидаются представители руководства России, а также высокие гости из-за рубежа. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина.
«С учетом федерального статуса мероприятия мы планируем приезд первых лиц страны. Мы также видим большой интерес к форуму со стороны исламских стран на самом высоком уровне», – сказала она.
По словам руководителя татарстанского АИР, в прошлом году активное взаимодействие с государствами исламского мира было как на федеральном, так и на республиканском уровнях.
«Мы помним, что Премьер-министр РФ [Михаил Мишустин] выезжал в исламские страны и говорил там о нашей площадке. Раис Татарстана [Рустам Минниханов] также совершил ряд поездок в страны ОИС, обсуждая там возможность визитов высоких делегаций в нашу республику», – заключила Талия Минуллина.
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