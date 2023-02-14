Организаторы KazanForum-2023 не исключили участия в событии первых лиц страны

Среди участников предстоящего в мае международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» ожидаются представители руководства России, а также высокие гости из-за рубежа. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина.

«С учетом федерального статуса мероприятия мы планируем приезд первых лиц страны. Мы также видим большой интерес к форуму со стороны исламских стран на самом высоком уровне», – сказала она.

По словам руководителя татарстанского АИР, в прошлом году активное взаимодействие с государствами исламского мира было как на федеральном, так и на республиканском уровнях.

«Мы помним, что Премьер-министр РФ [Михаил Мишустин] выезжал в исламские страны и говорил там о нашей площадке. Раис Татарстана [Рустам Минниханов] также совершил ряд поездок в страны ОИС, обсуждая там возможность визитов высоких делегаций в нашу республику», – заключила Талия Минуллина.

