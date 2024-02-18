Организаторы Игр будущего приглашают побороться за приз в расширенной программе турнира

Помимо основной программы Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», организаторы подготовили дополнительные дисциплины, которые вошли в расширенную часть события. В ней выступят призеры Олимпиады, чемпионы страны и кибатлеты со всего мира.

«В некоторых из них смогут принять участие все желающие и побороться за звание чемпиона и призовой фонд. Но без звездных участников зрители тоже не останутся, например в дисциплине фиджитал-BMX будет выступать Ирек Ризаев или в виртуальной велогонке будет гоняться многократный призер Олимпиады Гульназ Хатунцева», — рассказали организаторы турнира.

В расширенную программу вошли фиджитал-BMX, виртуальная велогонка, танцевальный симулятор, VR-ритм-симулятор и кибатлетика.

Так, состязания по фиджитал-BMX будут проходить с 28 февраля в экстрим-парке «Урам». Зрители смогут увидеть выступления известных райдеров со всего мира, включая многократного чемпиона России, участника Олимпиады в Токио Ирека Ризаева, эквадорца Хулио Хонатана Москьеру Камачо, Арсения Любишкина и Никиту Фоминова. Всего участие примут 8 команд по 2 участника в каждой — для победы им нужно проявить себя как в спортивном симуляторе, так и на реальных BMX-площадках.

В этом же парке 22 февраля пройдет виртуальная велогонка. Главными звездами станут титулованные участники команды Marathon-Tula, это призер Олимпийских игр в Токио Гульназ Хатунцева, призер ЧМ и чемпион Европы Сергей Ростовцев, призер Кубка мира Диана Климова и чемпион России по велоспорту на шоссе, победитель и призер крупных международных гонок Петр Рикунов. Конкуренцию им составят команды с сильными составами из Италии, Испании, Аргентины, Белоруссии и других стран. Всего участвуют 12 команд по 4 человека (двое мужчин и две женщины). Спортсменов ждет однодневная виртуальная гонка с командным зачетом, которую они будут преодолевать в российском велосимуляторе WattAttack.

Танцевальный симулятор будет проходить с 25 февраля на двух площадках — в МВЦ «Казань Экспо» и в ТЦ МЕГА. В финале примут участие 16 спортсмены, которые покажут свои навыки в популярном танцевальном симуляторе Just Dance. 8 участников прошли через межрегиональные отборы, остальные 8 мест могут занять все желающие. Открытые квалификационные отборы пройдут с 25 по 28 февраля. Подать заявку на участие можно непосредственно в день квалификации.

На этих же площадках с 25 февраля стартует VR-ритм-симулятор, где участникам предстоит рассекать под световыми мечами и уклоняться от летящих в их сторону блоков под музыку, а за это им будут присуждаться очки. Стать участниками игры и побороться за 50 тысяч долларов смогут все желающие — открытие квалификационные отборы пройдут с 25 по 28 февраля. Подать заявку на участие можно непосредственно в день квалификации. В финале соревнований примут участие 16 спортсменов.

В Иннополисе 22 февраля стартует кибатлетика — дисциплина, в которой спортсмены с ограниченными возможностями здоровья будут выполнять на специальной трассе различные задания, используя технические средства реабилитации. Участниками станут команды из России, Нигерии, Малайзии, Индонезии, Индии, ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии, Вьетнама и Египта. Задача участников — пройти испытания без ошибок и уложиться в лимит времени (15 минут).