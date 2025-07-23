Организаторы «Гонки Героев» объяснили, почему перенесли дату ее проведения

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Четвертая «Гонка Героев «Битва эпох. Часть 2» состоится в Менделеевске 9 августа – на три недели раньше первоначально запланированной даты, 30 августа. Как пояснил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин, перенос связан с необходимостью использовать более длинный световой день для комфортного проведения соревнований.

«В этом году мы исправляем ошибки прошлого года. Закуплены генераторы, дизельные лампы. Будет освещение, чтобы мы могли до последнего времени бежать, чтобы не было опасности для участников. И в связи с этим мы как раз передвинули с 30 августа гонку на 9-е. Световой день будет позволять максимально использовать время, безопасное для забега», – сказал Разбежкин.

Он также уточнил, что время открытия гонки могут перенести с восьми часов утра, и рекомендовал участникам отслеживать информацию на официальном сайте.

«Если команд будет очень много, то нам придется открытие передвигать. Если мы понимаем, что слоты до сих пор продаются, команды до сих пор заявляются, нам придется начинать как можно раньше, чтобы сэкономить световой день. На прошлой неделе было 1,8 тыс. заявок, сейчас их 2,5 тыс., но впереди еще две недели. Думаю, что в итоге будет минимум 3 тыс. участников», – отметил он.

Напомним, на «Гонке Героев» в Менделеевске в этом году ожидают более 10 тыс. гостей. Мероприятие пройдет в рамках программы «Лето в Татарстане», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.