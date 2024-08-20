Организаторы форума «Россия» подготовили 10 онлайн-экскурсий по выставке

Организаторы Международной выставки-форума «Россия», которая прошла с ноября 2023 года по июля 2024-го на ВДНХ, подготовили маршруты онлайн-прогулок и экскурсий по выставке. Об этом пишут «Известия».

«Проект предоставляет уникальную возможность совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов по павильонам выставки и познакомиться с экспозициями из любой точки мира», — рассказали изданию в дирекции форума.

Всего подготовлено 10 тематических маршрутов, благодаря которым можно осмотреть все павильоны и изучить их экспозицию.

Форум «Россия» демонстрировал важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке, он стартовал 4 ноября 2023 года – гости могли посетить культурные мероприятия, насыщенные деловую и образовательную программы, многочисленные экспозиции, в том числе представлены все 89 российских регионов. День Татарстана на площадке форума прошел 2 декабря 2023 года – гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов. Выставка завершила работу 8 июля.