Организаторы форума классных руководителей открыли регистрацию участников

VI Всероссийский форум классных руководителей пройдет с 29 сентября по 1 октября в Москве, в Национальном центре «Россия». Участниками станут классные руководители и кураторы среднего профессионального образования со всей страны, сообщает пресс-служба форума.

Форум уже стал одним из ключевых профессиональных событий для российских педагогов. Его главная задача – развитие сообщества классных руководителей, уделяющих особое внимание воспитанию детей и подростков на основе традиционных ценностей.

Для участников подготовят образовательную, дискуссионную и культурную программы. На площадке форума выступят эксперты и специалисты, которые поделятся профессиональным опытом и практиками работы.

Подать заявку на участие можно до 31 мая включительно. К участию приглашаются действующие классные руководители и кураторы групп СПО из разных регионов России. Для регистрации необходимо заполнить анкету на платформе «ВКонтакте».

Отбор участников пройдет онлайн и будет состоять из нескольких этапов. Кандидатам предстоит пройти анкетирование, тестирование по теории и методике воспитательной работы, оценку ценностно-смысловых основ воспитания, а также тест компетенций. Кроме того, участникам нужно будет подготовить видеовизитку на тему «Моя воспитательная практика».

Организатором форума выступает Фонд гуманитарных проектов. Технологическим партнером стала VK, стратегическим партнером – АНО «Диалог Регионы».