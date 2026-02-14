Организаторы фестиваля «Волжская тропа» анонсировали детский квест-поход

В то время как в парке Урицкого полным ходом шел спортивный праздник «Спортивная зима на Волжской тропе», организаторы проекта раскрыли подробности ближайших событий. Следующим пунктом программы станет не просто прогулка, а настоящий квест для детей.

26 февраля юных путешественников в возрасте от 8 до 12 лет приглашают на маршрут «По маршруту Лисы». Мероприятие пройдет по казанскому участку Волжской тропы и станет третьим в серии зимних встреч, организованных при поддержке фестиваля «Курше».

Как рассказали организаторы, формат квеста выбран не случайно: детям предстоит не просто преодолеть путь, но и выполнять задания, ориентироваться на местности и узнавать новое об окружающей природе. Участие, как и в прошедшем сегодня празднике, будет бесплатным.

Напомним, что всего запланировано четыре зимних мероприятия. Первое состоялось в декабре в Камско-Устьинском районе, сегодняшний фестиваль в парке Урицкого стал вторым. А уже 21 февраля эстафету примет дворовый праздник – локация пока держится в секрете, но организаторы обещают, что скучно не будет.

Спортивная зима на Волжской тропе – системная работа по популяризации активного образа жизни в холодное время года. Как отмечают в команде проекта, маршрут Волжской тропы работает круглогодично, и даже морозы – не повод отказываться от прогулок.

«Мы хотим, чтобы люди выходили за эти пределы, начинали отсюда и продолжали дальше, чтобы Татарстан стал еще здоровее и прекраснее», – поделилась Анастасия Казакова из команды Волжской тропы.

Детский поход-квест «По маршруту Лисы» состоится 26 февраля.