Организаторы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» учредили спецприз

С 25 февраля стартуют зональные этапы XXII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Проект завершится в апреле Гала-концертом, где будут объявлены имена победителей.

На торжественной церемонии будет также объявлен победитель специального приза «За сохранение национальной культуры», учрежденного Государственным ансамблем песни и танца РТ.

«Обладатель спецприза будет приглашен Госансамблем песни и танца РТ выступить с ним на одной сцене. Также у победителя будет уникальная возможность записать песню в профессиональной звукозаписывающей студии», - рассказала исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

Отборочные туры проекта пройдут в Альметьевске (25-27 февраля), Набережных Челнах (1-2 марта), Нижнекамске (6-7 марта), Агрызе (9-10 марта), Чистополе (13-14 марта), Арске (17-19 марта), Казани (15-17 марта), Лаишево (22-23 марта), селе Старое Дрожжаное (26-27 марта) и Зеленодольске (29-30 марта). Они охватят 45 районов Татарстана.