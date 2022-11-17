Организаторы фестиваля «Ремесло» представили обновленную концепцию

В программу фестиваля молодой режиссуры «Һөнәр/Ремесло» в этом году вошли 19 спектаклей. Программный директор события Нияз Игламов рассказал о новых подходах в выборе работ.

«У фестиваля есть свое лицо, свой бренд. Его задача — представить творчество молодых режиссеров республиканских театров. Однако мы также не хотим выпадать из общероссийского контекста театрального искусства, поэтому приглашаем интересные театры», — рассказал он.

Организаторы включили в программу работы режиссеров российских ТЮЗов, а также несколько спектаклей на религиозную тематику. Будут также представлены детские постановки. «Составлена очень интересная программа», — анонсировал Игламов.

Директор театра им. Г.Кариева Луиза Янсуар отметила, что есть изменения в требованиях к возрасту участников.

«В этом году мы долго думали о фестивале. Много раз обсуждали возраст молодых режиссеров. Мы его повысили. Театр юного зрителя — это ведь еще и место, где молодые ищут себя в творчестве», — пояснила Янсуар, добавив, что театр открыт для предложений, и работа над концепцией фестиваля будет продолжаться.

Актер Кариевского театра Булат Гатауллин, получивший диплом режиссера, покажет свою работу в специальной программе. Подготовленный им спектакль «Гульчачак», пока еще не вошедший в репертуар театра, получит оценку экспертов и зрителей. В обсуждениях после показов также примут участие студенты Казанского института культуры и искусства, Казанского театрального училища.

ХIV Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Һөнәр/Ремесло» откроется 5 декабря премьерой спектакля «Рөстәм маҗаралары».