Организаторы фестиваля НУР покажут выставку нейросетевого искусства в рамках Дня молодежи

Фото: пресс-служба фестиваля НУР

Завтра в рамках программы Дня Молодежи в Казани откроется бесплатная выставка нейросетевого искусства от фестиваля НУР и комьюнити «Березовый промпт». Она будет проходить на территории крупнейшего в России экстрим-парка «УРАМ».

На выставке представят свои работы 13 финалистов недавно прошедшей онлайн-лаборатории в рамках образовательной программы фестиваля НУР, которая проходила при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участники лаборатории обучались азам нейросетевого искусства под руководством профессиональных художников, тестировали возможности разных нейросетей и искали свой язык искусства.

Экспозиция посвящена теме метаморфоз: переходному состоянию от материального — к цифровому, от привычного — к незнакомому. Организаторы обещают, что выставка поможет понять, как меняется искусство, когда меняется его среда, что происходит в процессе трансформации и как выглядит само превращение в моменте.

Работы можно будет посмотреть с 14:00 до 20:00 часов.

Фото: пресс-служба фестиваля НУР

Напомним, фестиваль медиаискусства прошел впервые в Казани осенью 2021 года. На сегодняшний момент в столице Татарстана прошло уже пять фестивалей. В мае НУР вступил в юбилейный сезон и запустил круглогодичную программу, куда входит не только сам фестиваль, но и лаборатории, выставки, музыкальные события, перформансы и другие события в области медиаискусства.