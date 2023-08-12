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Организаторы фестиваля медиаискусств «НУР» рассказали о работах иностранных художников
Организаторы международного фестиваля медиаискусства «НУР» представили первую волну художников, чья работы будут представлены в сентябре.
В нынешнем году расширилось международное представительство работ. Так например, в Казань прибудет японский художник Татсуру Араи (Tatsuru Arai), который считает себя последователем и учеником знаменитых композиторов Акиры Нисимуры, Тосио Хосокавы, Бернарда Ланга и Вольфганга Хайнигера. Он покажет работу под названием Face Of Universe. Главную роль в работе будут играть растения как часть земной экосистемы солнечного происхождения. В инсталляции форма сеульских цветов воспроизводится с помощью алгоритма, а изображения и музыка будет генерироваться с помощью искуственного интелекта — будто бы клетки цветка являются частью космической формы жизни.
Другой иностранный гость прибудет из Канады. Художник иранского происхождения Ali Phi представит работу, которая неразрывно связана с исламской культурой: собрание ENFE'AL основано на сеттинге (среде) под названием Maqruh, что означает не одобряемые (но и не наказуемые) действия в поле исламского права. Работа вдохновлена контрастами между темной атмосферой и спокойствием.
Сами инсталляции гости смогут увидеть в одном из старейших в Казани парков Черное озеро, в крупнейшем экстрим-парке России «УРАМ», новом центре цифрового искусства Artplay Media, а также в Галерее современного искусства ГМИИ РТ и многих других местах города.
«Мы стараемся подружить медиаискусство с как можно большим количеством существующих жанров, поэтому всегда находимся в поиске интересных коллабораций. В России ни один фестиваль не может похвастаться тем, что он настолько широкий по жанрам и настолько большой по наполнению, а с точки зрения числа участников и событий наш фестиваль можно назвать крупнейшим в стране, – прокомментировал для «Татар-Информ» основатель и куратор фестиваля Рашид Османов.
Напомним, «НУР» уже дважды проходил в столице Татарстана. В предыдущие годы на фестивале были представлены работы художников из Турции, Азербайджана, Мексики, Китая, Германии, Ирана и других азиатских стран.
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