Организаторы фестиваля медиаискусств «НУР» рассказали о работах иностранных художников

Фото: пресс-служба фестиваля «НУР»

Организаторы международного фестиваля медиаискусства «НУР» представили первую волну художников, чья работы будут представлены в сентябре.

В нынешнем году расширилось международное представительство работ. Так например, в Казань прибудет японский художник Татсуру Араи (Tatsuru Arai), который считает себя последователем и учеником знаменитых композиторов Акиры Нисимуры, Тосио Хосокавы, Бернарда Ланга и Вольфганга Хайнигера. Он покажет работу под названием Face Of Universe. Главную роль в работе будут играть растения как часть земной экосистемы солнечного происхождения. В инсталляции форма сеульских цветов воспроизводится с помощью алгоритма, а изображения и музыка будет генерироваться с помощью искуственного интелекта — будто бы клетки цветка являются частью космической формы жизни.

Другой иностранный гость прибудет из Канады. Художник иранского происхождения Ali Phi представит работу, которая неразрывно связана с исламской культурой: собрание ENFE'AL основано на сеттинге (среде) под названием Maqruh, что означает не одобряемые (но и не наказуемые) действия в поле исламского права. Работа вдохновлена контрастами между темной атмосферой и спокойствием.

Сами инсталляции гости смогут увидеть в одном из старейших в Казани парков Черное озеро, в крупнейшем экстрим-парке России «УРАМ», новом центре цифрового искусства Artplay Media, а также в Галерее современного искусства ГМИИ РТ и многих других местах города.

«Мы стараемся подружить медиаискусство с как можно большим количеством существующих жанров, поэтому всегда находимся в поиске интересных коллабораций. В России ни один фестиваль не может похвастаться тем, что он настолько широкий по жанрам и настолько большой по наполнению, а с точки зрения числа участников и событий наш фестиваль можно назвать крупнейшим в стране, – прокомментировал для «Татар-Информ» основатель и куратор фестиваля Рашид Османов.

Напомним, «НУР» уже дважды проходил в столице Татарстана. В предыдущие годы на фестивале были представлены работы художников из Турции, Азербайджана, Мексики, Китая, Германии, Ирана и других азиатских стран.