Организаторы «Евровидения-2024» допустили Израиль до участия в конкурсе

Израиль сможет представить своего участника на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024», который состоится в шведском городе Мальмё. Об этом заявили организаторы, передает РИА Новости.

«Стране будет разрешено принять участие, поскольку государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние 50 лет», – заявил гендиректор EBU Ноэль Курран.

Ранее испанская левая партия «Подемос» опубликовала письмо, адресованное Европейскому вещательному союзу, в котором почти 30 евродепутатов призвали применять к Израилю те же стандарты, что и к России в рамках проведения «Евровидения». Обратившиеся напомнили, что после начала спецоперации в 2022 году на участие России в конкурсе наложили вето.

Курран отреагировал на этот довод утверждением о том, что сравнивать различные военные конфликты очень сложно, это «не задача» его организации.

Ранее с призывом отстранить Израиль от участия в «Евровидении» из-за вооруженного конфликта в секторе Газа выступили и более тысячи артистов Швеции.