Организаторы энергофорума CERAWeek отменили регистрацию представителей России

Организаторы энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию участников из России. Об этом рассказал российский генконсул в Хьюстоне, где и открылся форум, Александр Захаров, сообщает РИА Новости.

«Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет, — рассказал Захаров. — Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию».

Он отметил, что это первый случай, когда представителей РФ, входящей в «Большую нефтяную тройку», официально не пригласили на мероприятие, и задался вопросом, как участники CERAWeek будут обсуждать проблемы мировой энергетики без одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей. При этом ранее на конференции с большим успехом выступали руководители ведущих российских нефтегазовых компаний — «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла».

По словам Захарова, организаторы форума пока никак официально не прокомментировали неучастие официальных представителей России.