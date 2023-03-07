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Организаторы энергофорума CERAWeek отменили регистрацию представителей России
Организаторы энергетической конференции CERAWeek в последний момент отменили регистрацию участников из России. Об этом рассказал российский генконсул в Хьюстоне, где и открылся форум, Александр Захаров, сообщает РИА Новости.
«Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет, — рассказал Захаров. — Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию».
Он отметил, что это первый случай, когда представителей РФ, входящей в «Большую нефтяную тройку», официально не пригласили на мероприятие, и задался вопросом, как участники CERAWeek будут обсуждать проблемы мировой энергетики без одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей. При этом ранее на конференции с большим успехом выступали руководители ведущих российских нефтегазовых компаний — «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла».
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