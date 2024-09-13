Организаторов саммита БРИКС в Казани вакцинируют от гриппа

В Татарстане руководителям предприятий рекомендовали обеспечить вакцинацию сотрудников, задействованных в проведении саммита БРИКС в Казани. Соответствующее решение подписала Заместитель Премьер-министра РТ, председатель санитарно-противоэпидемической комиссии Кабмина РТ Лейла Фазлеева.

«Рекомендовать руководителям предприятий, организационным ведомствам обеспечить иммунизацию сотрудников, задействованных в проведении XVI Саммита стран БРИКС в Казани», – говорится в документе.

Отмечается также, что осенью 2024 года запланировано привить против гриппа 2 429 285 человек (60,7% населения). В Татарстане уже прошли вакцинацию против гриппа более 167,6 тыс. человек, о чем сообщал «Татар-информ».

Напомним, что саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября 2024 года. В эти дни в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.