Организаторам «золотой пирамиды» из Казани грозит до 10 лет колонии

Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее мы сообщали, что с июля 2021-го по апрель 2022 года двое жителей Казани от имени потребительского кооператива «Аметист» привлекали деньги инвесторов для покупки ювелирных изделий. Клиентам мужчины давали сертификаты и гарантировали высокую доходность.

Часть вырученных средств они действительно направили на выплату процентов нескольким клиентам, тогда как остальную сумму похитили и распорядились по своему усмотрению.

Потерпевшими по делу признали 24 человека – жители Башкирии, Татарстана и даже из северных регионов. Общий ущерб, причиненный инвесторам, оценивается в 9 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении организаторов пирамиды направлено на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани. Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии.