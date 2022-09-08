Организатора поездки на теплоходе, затонувшем под Казанью, оставили под домашним арестом

Московский районный суд Казани оставил под домашним арестом Владимира Казакова – организатора речной поездки на теплоходе, который затонул на Волге под Казанью. Ходатайство следствия о продлении меры пресечения было рассмотрено накануне, сообщил его адвокат.

«Решение Московского суда нас не устроило. Мы просили суд о более мягкой мере пресечения. По закону он имеет на нее право», – добавил адвокат Казакова.

Решение Московского суда было обжаловано. В ближайшее время апелляционная жалоба будет рассмотрена в Верховном суде РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 10 июля на Волге под Казанью затонул теплоход. На борту судна находились 28 человек, все они были спасены.

На следующий день после крушения оперативники задержали организатора речной поездки на теплоходе Владимира Казакова. В отношении него было возбуждено дело об оказании небезопасных коммерческих услуг по организации водных туров. Московский районный суд Казани отправил его под домашний арест.