Организатора, наркокурьеров и оператора магазина в даркнете задержали в Татарстане

Сразу семерых жителей Татарстана задержали по подозрению в организации интернет-магазина по продаже наркотиков, а также распространению запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Первыми были задержаны двое жителей Нижнекамска. Они, по данным следствия, выполняли роль курьеров – получали заказы в магазине в даркнете, после чего доставляли товар. У одного из задержанных в автомобиле было найдено 190 г синтетического наркотика. При обыске в квартире оперативники нашли свыше 1,5 г марихуаны. У второго курьера изъяли чуть больше полграмма «соли».

Кроме того, на посту ГИБДД «Малиновка» был остановлен автомобиль Mercedes. У 29-летнего водителя иномарки полицейские нашли 200 г мефедрона. Мужчина признался стражам порядка, что является организатором магазина по продаже наркотиков в даркнете, а также сам изготавливает наркотики и продает их.

Чуть позже возле одного из домов в Нижнекамске были пойманы двое братьев. В их жилище было найдено свыше 5 кг наркотиков – как синтетического, так и растительного происхождения. Была установлена арендная квартира, где была организована нарколаборатория, а также сушились и фасовались наркотики.

Спустя еще некоторое время был задержан оптовый закладчик. В его квартире полицейские изъяли 60 свертков с наркотиками. Последней в поле зрения правоохранителей попала 22-летняя жительница Нижнекамска, которая работала оператором интернет-магазина.

«Таким образом, в настоящее время задержано семеро соучастников, в том числе предполагаемый организатор противоправной деятельности. Всего во время обысков изъято свыше двадцати килограммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения, лабораторное оборудование и прекурсоры», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении предполагаемого организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один фигурант находится под подпиской о невыезде.

