Организатора курсов по «финансовой грамотности» в РТ ждет суд за мошенничество на 21 млн

В Татарстане передали в суд дело 29-летнего Анатолия Артемова. Его обвиняют в мошенничестве почти на 21 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие считает, что обвиняемый вместе с группой лиц похитил у 23 человек 20,9 млн рублей с сентября 2019 года по ноябрь 2021 года. Мошенничество происходило под видом обучения финансовой грамотности и брокерской деятельности от имени «Файненшл Траст» и «ФТ-групп» в Казани и Нижнем Новгороде.

Обвиняемый вину не признал, его арестовали. Дело передано в Советский районный суд Казани.

Дела пяти соучастников уже рассматриваются в суде, дело шестого приостановлено из-за его розыска, а дело неустановленных лиц выделено в отдельное производство.