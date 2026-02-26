Организатора финпирамиды из Челнов Сергея Санникова экстрадировали из ОАЭ

Топ-лидера инвестиционного проекта Life is Good Сергея Санникова экстрадировали из ОАЭ в Россию. Его обвиняют в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в аэропорту Дубая сотрудники компетентных органов ОАЭ передали Санникова российским правоохранительным органам. Он находился в международном розыске и был задержан в эмирате, где проживал в последние годы.

Сергей Санников – уроженец Набережных Челнов. В 2009 году он окончил челнинский филиал Казанского федерального университета.

По данным следствия, Санников и его сообщники с 2014 года создали сеть компаний под брендом Life is Good, которые работали в девяти регионах России.

Гражданам предлагали вступить в кооператив, обещая покупку жилья или высокий доход от вложений. Следствие считает, что реальные инвестиции не проводились, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников, что соответствует признакам финансовой пирамиды. По данным Генпрокуратуры РФ, под видом инвестиций участники финпирамиды похитили у граждан свыше 2 млрд рублей.

Уголовное дело по статьям о мошенничестве, создании финансовой пирамиды и организации преступного сообщества возбудили в 2023 году. После начала расследования Санников уехал из России, и в феврале 2024 года его объявили в международный розыск. В декабре того же года он был задержан в ОАЭ.