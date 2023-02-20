Организатор ячейки «Свидетели Иеговы»* вышел на свободу, весь свой срок он отсидел в СИЗО

Точку в деле «Свидетелей Иеговы»* поставил Вахитовский районный суд Казани. На скамье подсудимых оказались трое – супруги Лейсан и Андрей Бочкаревы и их приятельница Татьяна Обижествит. Всех признали виновными в создании экстремистской ячейки и участии в ней.

Во время оглашения приговора суд ограничился лишь вводной и резолютивной частью. Поддержать подсудимых в суд пришли их многочисленные друзья, из-за чего процесс пришлось перенести в зал побольше.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Нас судят ни за что, просто за то, что я верю в Бога Иегова. Я больше не хочу ничего комментировать», – сказала перед оглашением приговора Лейсан Бочкарева.

Решение суда было неожиданным для всех: Бочкаревой назначили два с половиной года условно, чуть меньше дали Обижествит – два года условно.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Организатора ячейки Андрея Бочкарева суд приговорил к трем годам лишения свободы. Однако весь срок он отбыл в СИЗО, в зале суда его освободили из-под стражи.

Напомним, что под стражу иеговисты* попали в январе 2020 года. Прокурор Вахитовского района запросил для каждого по семь лет лишения свободы.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ