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Организатор подпольного казино в Казани предстанет перед судом
Жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в январе 2024 года женщина арендовала нежилое помещение на улице Зорге. После этого она приобрела мониторы, системные блоки и другие технические средства для организации незаконных азартных игр.
Но уже через два дня благодаря тщательно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенными следователями и региональным МВД, противоправная деятельность женщины была пресечена. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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