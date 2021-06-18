Организатор Ironstar: Казань гордо носит звание мекки триатлона в России

На сегодняшний день Казань является городом, который гордо носит звание мекки триатлона России. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» озвучил генеральный директор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун.

«В 2019 году прошел первый в истории чемпионат Европы по триатлону на спринтерской дистанции в Казани. По оценке Европейского союза триатлона, турнир был признан лучшим с точки зрения организации из 250 мероприятий со статусом чемпионата Европы. И Казань гордо носит звание мекки триатлона в России», — сказал Кавун.

В этом году в столице Татарстана пройдет пятый юбилейный старт соревнований по триатлону. Центром соревнований станет Кремлевская набережная, там находится стартовая и финишная линии, а также транзитная зона для спортсменов.

«Приятно, что в большой серии соревнований Ironstar Казань стоит особняком. По отзывам участников могу смело сказать, что совместной работой мы вытачиваем каждую грань соревнований в столице Татарстана», — подчеркнул директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

Сегодня в России не так много городов имеют возможность спроектировать и реализовать трассу и условия для участников соревнований по триатлону, отмечают организаторы.

«Условия, которые были созданы в Татарстане за пару лет, оценены Федерацией триатлона России. Президент Федерации триатлона РФ Ксения Шойгу лично приезжала с визитом в Центр триатлона, который находится в помещениях Центрального стадиона Казани», — рассказал директор серии спортивных мероприятий Timerman.

Сегодня в республике есть возможность начать заниматься триатлоном детям, начиная с 9 лет, а также любителям. Для детей занятия и начальная экипировка предоставляются бесплатно.