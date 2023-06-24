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Происшествия 24 июня 2023 13:24

Организатор движения «Za Победу! Казань»: нужно всем успокоиться и суметь договориться

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Организатор движения «Za Победу! Казань»: нужно всем успокоиться и суметь договориться

Своим мнением о ситуации с ЧВК «Вагнер» с «Татар-информом» поделилась организатор народного гуманитарного движения «Za Победу! Казань», участница Федерального проекта «Жены Героев», жена участника СВО, Евгения Коцарь.

По ее мнению, сейчас у страны есть один главный враг – нацисты, которые намерены подавить наш народ, поэтому россиянам необходимо против них сплотиться вместо того, чтобы наводить смуту.

«Сейчас нашим военнослужащим на передовой очень непросто, поэтому важно не допустить никаких неурядиц внутри страны. Я очень надеюсь, что руководство России и ЧВК «Вагнер» придут к мирному соглашению», – сообщила агентству Евгения Коцарь.

Она напомнила, что бойцы ЧВК отлично показали себя в освобождении Бахмута. Вся страна радовалась их успехам и поддерживала их.

«Хочется, чтобы все разрешилось мирно. Сейчас всем нужно успокоиться и суметь договориться», – подчеркнула Евгения Коцарь.

#чвк вагнер
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