Организатор движения «Za Победу! Казань»: «Контрнаступ идет, но наши бойцы справляются»

Организатор народного гуманитарного движения «Za Победу! Казань», участница федерального проекта «Жены Героев», жена участника СВО, Евгения Коцарь рассказала «Татар-информу» о ситуации в зоне СВО.

«Обстановка на фронте тяжелая. Обстрелы стали чаще и интенсивнее, но наши парни с честью и достоинством выполняют все поставленные перед ними задачи. Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг наших парней, которые героически стоят на защите нашей Родины и помочь им всем необходимым», – сказала она.

По ее словам, сейчас бойцам нужна поддержка и забота земляков, которые поднимают их боевой дух.

«Ведь весточка из родного дома греет, придает силу и вселяет в наших ребят веру, что о них помнят, их любят и ждут на родной земле», – дополнила она.

Фото: Личный архив Евгении Коцарь

Евгения Коцарь рассказала, в каких вещах нуждается народное гуманитарное движение «Za Победу! Казань».

«В данный момент нам остро необходимы ткани цвета осень и зима, а также капроновые сети (зеленые, коричневые и белые), которые являются основой для плетения маскировочных сетей. Ткань мы покупаем специальную, чтобы сети не были слишком тяжелыми, не бликовали на солнце и были удобны при транспортировке. Поэтому мы ищем спонсоров, которые могли бы нам помочь выкупить ткани и сети для того, чтобы наши воины были скрыты от глаз врага», – сказала она.

Фото: Личный архив Евгении Коцарь

По ее словам, также необходимы швейные машинки, дисковые раскройные ножи, а также стол для раскроя ткани. Ну и конечно, движение не отказывается от помощи волонтеров.

«Всегда необходимы дополнительные руки в пошиве костюмов и плетении сетей. Наш цех вы можете найти по адресу: улица Солидарности, дом 10 – железная дверь с торца дома. Также сейчас мы проводим сборы для нескольких подразделений, которым необходимо приобрести специальное оборудование, техническое оснащение и средства защиты для эффективного выполнения боевых задач», – сказала она.

Фото: Личный архив Евгении Коцарь

Евгения отметила, что движение принимает и гуманитарную помощь, а также медикаменты и письма с рисунками от детей.

Связаться с ними можно в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, там можно увидеть обратную связь от бойцов подразделений, которым оказывается помощь.

«Если вы задаетесь вопросом, а что, наше государство не оснащает наших бойцов? То я вам отвечу, зная обстановку изнутри: республика обеспечивает и помогает, но в данной ситуации, когда против нашей Родины направлена вся мощь западного вооружения, надо превосходить врага! Поэтому нужно всего и много, чтобы эффективно противостоять противнику. Во все времена тыл поддерживал армию и благодаря этому мы побеждали. Мы и бойцы очень благодарны всем тем, кто вносит свой вклад в приближение нашей с вами Победы», – сказала она.