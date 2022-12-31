Организатор движения «Сахалин Zа Наших» Валитова поздравила участников СВО с Новым годом

Участники общественного движения «Сахалин Zа Наших» поздравили военнослужащих, пребывающих в зоне спецоперации, с наступающим Новым годом.

«С первых дней специальной военной операции мы с вами рядом. Наши неравнодушные сахалинцы дарят вам подарки, приносят вам вкусняшки, и мы их вам передаем. Огромное спасибо вам за то, что вы защищаете нас. Мы гордимся вами и будем всегда поддерживать», — сказала председатель Совета общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области» Закия Валитова, которая является организатором движения в островном регионе «Сахалин Zа Наших».

По ее словам, участников объединения с каждым днем становится все больше.

«В новом 2023 году мы продолжим оказывать помощь и поддержку нашим военнослужащим, добровольцам и жителям освобожденных республик» — отметила Закия Валитова.

Благодаря усилиям участников движения и неравнодушных жителей области было собрано и отправлено в зону спецоперации несколько сот коробок с необходимыми вещами для военнослужащих, а также гуманитарной помощью для жителей освобождённых территорий.