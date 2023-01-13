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Происшествия
13 января 2023  14:43
Павел Климчак

Организацию из Татарстана оштрафовали за дачу взятки сотруднику РЖД

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Как установила Татарская транспортная прокуратура, в 2016-2017 годах работник коммерческой организации, которая занимается переработкой древесины, передал взятку более 250 тысяч рублей начальнику одного из структурных подразделений ОАО «РЖД».

Деньги передавались за ускоренную подачу и уборку ж/д вагонов для перевозки древесины на одной из станций Горьковской железной дороги.

Было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юрлица». Суд признал коммерческую организацию виновной и назначил ей штраф в миллион рублей. Работник железной дороги также был осужден за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

#Татарская транспортная прокуратура #взятка
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