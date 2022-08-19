Региональная общественная организация приемных семей Республики Татарстан «Мы вместе» начала свою деятельность в 2009 году.

Основная цель организации — семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всесторонняя поддержка и помощь замещающим родителям. Последние годы РОО «Мы вместе!» РТ особое внимание уделяет устройству детей сложных категорий: подростков старше 12 лет, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей.

Все мероприятия и проекты РОО «Мы вместе!» РТ служат этой цели: в 2014 году при поддержке Министерства образования и науки РТ общественной организации было выделено помещение в ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Казани. Это единственный опыт в республике, когда НКО и государственное учреждение, объединенные одной целью, находятся под одной крышей.

Идеи «Мы вместе!» РТ и ресурсы ГБУ ЦССУ дали возможность реализовать новые проекты. Для детей и замещающих родителей проводятся праздники и семейные встречи, спортивные мероприятия, мастер-классы, групповые тренинги, индивидуальные консультации психологов, юриста, соц. педагогов и многое другое.

РОО «Мы вместе!» РТ совместно со специалистами ГБУ ЦССУ разработаны программы «Возвращение в детство», «Школа профессионального родительства», «Играя, учимся жить». Все они используются в работе по сопровождению замещающих семей не только в Казани, но и в районах РТ.

Организация является лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2019 году.

Официальный сайт организации: https://vmestert.ru