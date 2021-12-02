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Экономика
2 декабря 2021  01:28
Александр Хевронин

Организация питания в школах Арского района РТ обойдется в 27,5 млн рублей

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На организацию питания в школах Арского района Республики Татарстан в первом полугодии 2022 года из бюджета района направят более 27,5 млн рублей, соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Согласно документации, средства поступят в 34 образовательных учреждения с 1 января по 31 мая 2022 года.

Для организации питания исполнитель контракта должен будет предоставить примерное меню, которое необходимо согласовать с руководителем образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 8 декабря. Сам аукцион состоится 6 декабря.

 

 

#Школьное питание #госзакупки #арский район рт
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