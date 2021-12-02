Организация питания в школах Арского района РТ обойдется в 27,5 млн рублей

На организацию питания в школах Арского района Республики Татарстан в первом полугодии 2022 года из бюджета района направят более 27,5 млн рублей, соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Согласно документации, средства поступят в 34 образовательных учреждения с 1 января по 31 мая 2022 года.

Для организации питания исполнитель контракта должен будет предоставить примерное меню, которое необходимо согласовать с руководителем образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 8 декабря. Сам аукцион состоится 6 декабря.