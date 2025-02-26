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СВО 26 февраля 2025 17:49

Организации Татпотребсоюза направили в зону СВО на 80 млн рублей помощи

Организации потребительской кооперации Татарстана оказали помощь участникам специальной военной операции и жителям приграничных территорий России на сумму 80 млн рублей. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов сегодня на отчетном собрании Союза организаций потребительской кооперации РТ.

«С начала СВО организации потребительской кооперации помогают нашим воинам на передовой, жителям приграничных территорий и Новороссии, в этих целях проделана серьезная работа по оказанию гуманитарной помощи», – заявил он.

Так, по словам Шаймарданова, только Алексеевское райпо направило на эти цели более 3 млн рублей, ПО «Кама» – около 1 млн рублей. Двадцать первого февраля Татпотребсоюз отправил в Лисичанск 10 тонн макаронных изделий.

Кроме того, коллектив швейного цеха Апастовского кооператива направил в Донецкий госпиталь 340 комплектов пижамы, а бойцам СВО – 200 антидроновых одеял и 900 носилок.

Кооператив «ГАРО» разработал новую конструкцию устройства «Моноколесо» для эвакуации раненных. Первая партия доставлена на место боевых действий, рассказал Шаймарданов.

«Выполнен большой объем работ базами Татпотребсоюза по приемке гуманитарной помощи от районов и поставщиков, их обработке, организации временного хранения, отгрузке и доставки до места назначения», – подчеркнул он.

#гуманитарная помощь #помощь участникам СВО #СВО
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