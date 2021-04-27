Организации самостоятельно определят порядок работы в выходные с 4 по 7 мая

Организации самостоятельно выберут порядок работы для своих сотрудников в длинные майские выходные, сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы», — отметила вице-премьер.

Решение о том, чтобы сделать дни с 4 по 7 мая нерабочими, было принято в целях борьбы с Covid-19. Голикова сообщила, что, если дата выплаты зарплаты выпадает на нерабочие майские дни, зарплату сотрудники должны получить заблаговременно.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила рабочие дни между майскими праздниками сделать выходными. Президент РФ Владимир Путин одобрил эту инициативу, соответствующий указ был подписан 23 апреля. Также глава государства сделал нерабочие дни с 4 по 7 мая оплачиваемыми.