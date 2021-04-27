news_header_top_970_100
Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани в день рождения поэта
Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани в день рождения поэта
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила дать больше свободы регионам
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила дать больше свободы регионам
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 апреля 2021  08:04

Организации самостоятельно определят порядок работы в выходные с 4 по 7 мая

news_top_970_100

Организации самостоятельно выберут порядок работы для своих сотрудников в длинные майские выходные, сказала вице-премьер России Татьяна Голикова. 

«Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы», — отметила вице-премьер. 

Решение о том, чтобы сделать дни с 4 по 7 мая нерабочими, было принято в целях борьбы с Covid-19. Голикова сообщила, что, если дата выплаты зарплаты выпадает на нерабочие майские дни, зарплату сотрудники должны получить заблаговременно. 

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила рабочие дни между майскими праздниками сделать выходными. Президент РФ Владимир Путин одобрил эту инициативу, соответствующий указ был подписан 23 апреля. Также глава государства сделал нерабочие дни с 4 по 7 мая оплачиваемыми. 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное