Организации РТ приглашают к участию в грантовом конкурсе на поддержку семей с детьми

Всероссийский грантовый конкурс «Центры новых возможностей – 2025» предоставляет шанс для создания и развития поддерживающих инициатив для семей с детьми по всей стране. Конкурс организован по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В этом году конкурс включает две категории: «Кризисные центры для семей с детьми» и «Центры дневного пребывания».

К участию приглашаются государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения и государственно-общественные организации.

Участие в конкурсе дает возможность оказывать помощь новым группам семей, снижать риск разлучения детей с родителями, поддерживать семьесберегающую политику государства, интегрироваться в профессиональное сообщество и получить дополнительные средства для реализации своих проектов.

Размер гранта варьируется в зависимости от категории. В номинации центров дневного пребывания для детей с инвалидностью можно получить до 2 миллионов рублей, а в категории кризисных семейных центров – до 3 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 25 марта 2025 года, а победители будут объявлены к 1 июня 2025 года.